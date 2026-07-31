Sarà la commedia “Il Vitalizio” ad aprire domenica 2 agosto al Teatro dell’Efebo la Settimana Pirandelliana, dallo scorso anno tornata in auge grazie al Libero Consorzio Comunale di Agrigento che ha deciso di ospitare all’interno dell’antica cava del Giardino Botanico una rassegna da troppo tempo assente in città.”Tra le nostre iniziative intraprese per la valorizzazione della cultura sul territorio questa è senz’altro una delle più importanti” afferma il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino “per troppi anni si è assistito al paradosso della più importante rassegna in onore di Pirandello assente proprio nella sua città. Un vuoto che non potevamo non colmare”.

“Il Vitalizio”, scritto da Andrea Camilleri e tratto dall’omonima novella di Luigi Pirandello, torna ad Agrigento con il protagonista principale, Marabito, interpretato da un artista poliedrico come Angelo Tosto, attore, regista e drammaturgo molto amato dalla platea teatrale ma anche televisiva e cinematografica. Marabito incarna uno dei più simpatici ed irriverenti paradossi dell’opera pirandelliana in una rappresentazione tragicomica che invita lo spettatore alla riflessione, trattando con ironia il rapporto di ogni essere umano con la vita e con la morte.

La commedia si ispira alla prima, originale versione messa in scena alla fine degli anni ’90 dalla compagnia del Piccolo Teatro di Agrigento con l’indimenticabile interpretazione di Pippo Montalbano cui l’Autore dedicò la scrittura e sul quale cucì il personaggio del protagonista. In omaggio a tale memoria il regista si è avvalso di due innesti della compagnia agrigentina, ovvero Rosa Maria Montalbano nei panni de La Malanotte e Paolo Di Noto nei panni del Notaio Zagara.

“Il Vitalizio”, in programma al Teatro dell’Efebo domenica 2 agosto alle ore 21, è prodotto dall’Associazione Città Teatro di Catania, regia di Giuseppe Romani con musiche di Carlo Muratori. Nel cast anche Tiziana Bellassai, Lorenza Denaro, Anita Indigeno, Raniela Ragonese, Giovanni Rizzuti, Santo Santonocito, Vincenzo Volo ed Elia Rizzuti. Il programma della Settimana Pirandelliana prevede inoltre il 12 agosto “L’uomo, la bestia e la virtù”, adattamento e regia di Augusto Zucchi, e il 22 agosto il Premio Kaos “Pippo Montalbano” dedicato al celebre attore agrigentino ed assegnato dalla Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento a personalità del mondo della cultura, del teatro e dello spettacolo. La serata sarà presentata da Salvo La Rosa.

I biglietti per gli eventi della stagione 2026 del Teatro dell’Efebo possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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