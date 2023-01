Brucia un monopattino elettrico nell’androne di una palazzina

Un monopattino elettrico è andato a fuoco mentre era in carica nell’androne di una palazzina in via Quasimodo, nell’abitado di Ravanusa. E’ accaduto durante le ore notturne. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Stazione che, hanno accertato che s’è trattato di un incendio di natura accidentale, riconducibile ad un cortocircuito. I militari dell’Arma hanno identificato il proprietario del monopattino, un sessantaduenne ravanusano. Nell’androne del palazzo s’è registrato qualche danno.