Brucia sterpaglie e viene colto da malore: muore un uomo

E’ morto mentre stava bruciando le sterpaglie per pulire il suo terreno. Avrebbe accusato un malore, forse dopo avere inalato del fumo, e una volta rimasto stordito le fiamme hanno fatto il resto. Ad essere ritrovato privo di vita è stato un pensionato di 73 anni, Mario Pitrola. La tragedia è avvenuta all’esterno di una casa di campagna, di contrada “Milici”, a Campobello di Licata.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari dell’uomo, non vedendolo ritornare a casa. Quindi è partita subito la segnalazione ai carabinieri della Stazione di Campobello di Licata.

Poi l’arrivo del 118. I sanitari non hanno potuto altro, che constatare l’avvenuto decesso. Il pensionato a contatto con le sterpaglie bruciate e parzialmente carbonizzato in alcune parti del corpo. Sul posto anche il medico legale per una ispezione cadaverica.