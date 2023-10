Un incendio ha devastato la Renault Modus, di proprietà di un operaio, quarantaduenne, di nazionalità tunisina. E’ successo, nel corso delle ore notturne, in via Carlo Alberto a Canicattì. Sulle cause nessuna certezza: il rogo potrebbe doloso o accidentale. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i poliziotti del Commissariato cittadino.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno circoscritto e spento le fiamme. Conclusa l’opera di spegnimento i pompieri e gli agenti hanno effettuato un sopralluogo, nel corso del quale, non è stato trovato nulla di utile per stabilire quale sia stata la natura dell’evento.