Brucia container adibito a ufficio ditta

Sono da accertare le cause di un rogo, che ha devastato un container, adibito ad ufficio di una ditta, utilizzato da un cinquantottenne canicattinese. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del locale distaccamento ha evitato alle fiamme di propagarsi ad altre cose. Come si è sviluppato l’incendio lo stanno cercando di accertare i poliziotti del Commissariato di Canicattì. Quando si è sviluppata la scintilla, il container era chiuso, e non c’era nessuno. Sono stati alcuni passanti a notare del fumo fuoriuscire dal locale.

Immediatamente è partita la segnalazione al numero di emergenza del 112. Ad intervenire i mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il cinquantottenne, in sede di denuncia, non avrebbe fornito indicazioni utili a trovare spiegazioni su come si sia scatenato l’incendio. Gli esperti della Scientifica hanno effettuato i rilievi, e fino ad ora non sarebbero emersi dettagli importanti, che portano a confermare all’attentato incendiario. Tutte le ipotesi restano valide, compresa quella di un corto circuito, o di una sigaretta lasciata ancora accesa.