Brucia camion di operaio. Avviate le indagini

Un incendio ha danneggiato un autocarro, un Peugeot Ranch, di proprietà di un operaio trentaduenne. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di martedì in via Capitano Maraventano, a Cattolica Eraclea. Scattato l’allarme a precipitarsi sul posto sono stati i carabinieri della Stazione cittadina. La matrice del rogo non è risultata essere chiara, e ancora ieri, le cause erano ancora in corso d’accertamento. I danni non risultavano essere stati ancora quantificati nell’esatto ammontare, ma non sono coperti dall’assicurazione.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per fare chiarezza su cosa ha innescato la scintilla iniziale. Si segue la natura dolosa, ma in mancanza di certezze, non esclusa l’ipotesi del fatto accidentale. Appare scontato che i carabinieri abbiano verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati sia lungo via Capitano Maraventano, che nelle zone vicine. Telecamere che potrebbero portare ad una svolta dell’attività investigativa.