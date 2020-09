Brucia auto di giovane in centro storico. Avviate le indagini

Le fiamme hanno avvolto una autovettura, parcheggiata in via San Vincenzo, nel centro storico di Agrigento. Ad andare a fuoco una Fiat Grande Punto, di proprietà di un disoccupato, 25enne, di Agrigento. Scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco.

In poco tempo i pompieri hanno completato l’opera di spegnimento, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, o bottigliette con residui di benzina.

Si segue l’ipotesi investigativa dell’attentato incendiario, ma in mancanza di certezze resta in piedi il fatto accidentale-