Brevetto Di Sony Per Il Servizio Di Scommesse e’ In Grado Di Accettare Bitcoin 

Sony Interactive Entertainment ha depositato un brevetto per una piattaforma che consentirebbe agli utenti di scommettere sugli eSport utilizzando valuta fisica, Bitcoin o persino oggetti di gioco.

La Nuova Iniziative Di Sony

Secondo un elenco su PatentScope, Sony ha inizialmente depositato il brevetto nel 2019, ma lo ha pubblicato solo questo mese. Il brevetto stesso suggerisce un sistema in cui gli spettatori di eventi di eSport trasmessi in live streaming, come i tornei di picchiaduro, sarebbero in grado di scommettere sul risultato delle partite mentre guardano l’azione in tempo reale.

Il sistema funzionerebbe tramite una sovrapposizione dell’interfaccia utente che potrebbe essere visualizzata sullo stream per consentire all’utente di piazzare le proprie scommesse.

Le scommesse piazzate potrebbero apparentemente avere molte forme, con il brevetto che menziona che “le scommesse possono essere pecuniarie, ad esempio denaro o Bitcoin, o possono essere non pecuniarie, ad esempio, risorse di gioco, diritti digitali e valuta virtuale”.

Ciò implica che puoi guadagnare e poi scommettere, valuta di gioco o persino oggetti di gioco utilizzando il sistema. È anche possibile che le scommesse sui “diritti digitali” possano indicare scommesse che utilizzano NFT (token non fungibili) nei giochi.

Per chi volesse avventurarsi nel mondo della criptovalute, per scommettere, o semplicemente investire e accumulare interessi, è possibile trovare piattaforme affidabili per iniziare. Prima di prendere una decisione finale leggi le recensioni, come le bitcoin revolution recensioni, sulla piattaforma bitcoin revolution.

Come Funziona Questo Nuovo Sistema?

Le probabilità per quelle scommesse sarebbero determinate tramite l’apprendimento automatico, in base alla cronologia di gioco dei giocatori in competizione o alle loro prestazioni nella partita corrente.

È interessante notare che il brevetto non era esclusivamente focalizzato su Playstation, in quanto fa riferimento anche a “console di gioco come Sony PlayStation o una console di gioco realizzata da Microsoft o Nintendo o cuffie per realtà virtuale (VR) di altri produttori, cuffie per realtà aumentata (AR), televisori portatili (ad es. smart TV, TV abilitate a Internet), computer portatili come laptop e tablet e altri dispositivi mobili, inclusi gli smartphone”.

Ciò suggerisce che se il servizio diventa reale, potrebbe essere portato su piattaforme oltre la Playstation.

La società ha inoltre recentemente completato l’acquisto congiunto di Evo, il più grande torneo di picchiaduro al mondo, quindi questo brevetto potrebbe essere direttamente legato al servizio utilizzato insieme a Evo.

L’anno scorso, Evo è stato cancellato a seguito di accuse di abuso nei confronti dell’organizzatore Joey Cueller, con i grandi sviluppatori di giochi di combattimento Capcom e NetherRealm che si sono ritirati dal concorso in solidarietà con le vittime.

Nuovi Brevetti Sony

Sony è stata impegnata a depositare molti brevetti di recente, con il titolare della piattaforma che pianifica anche un sistema di aiuto per i giocatori in difficoltà e un sistema che potrebbe consentire la patch retroattiva dei giochi più vecchi con il supporto dei trofei.

I brevetti vengono regolarmente depositati dalle società di giochi, e molti di loro non equivalgono mai a nulla, quindi vale la pena tenerlo a mente. Ma con la carenza di Playstation 5 destinata a continuare nel 2022, Sony potrebbe essere alla ricerca di un nuovo modo per portare i fan nella comunità degli eSport.

Conclusione

La criptovaluta è apparsa molto recentemente nelle notizie, poiché all’inizio di questo mese, il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato che la sua società SpaceX invierà un razzo finanziato da Dogecoin nello spazio il prossimo anno. E all’inizio dell’anno, un programmatore era riuscito a escludersi da $ 240 milioni di Bitcoin dimenticando la sua password. Succedono molte cose nel mondo della criptovaluta, ma non tutte sono negative.