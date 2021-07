Bagni chimici, Di Rosa: “Orribili, quanto è costato l’affitto”

“Quanto è costato alla comunità l’affitto di questi bagni chimici orripilanti? Perché non si utilizzano i bagni pubblici dei sottopassaggi e quelli di piazza San Pietro a costo zero?” Lo scrive in una nota il vice presidente del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa.

“Siamo noi che la amiamo troppo, o siete voi che non la amate proprio? Quei bagni chimici in bella mostra – continua Di Rosa – sono di un orrido inaccettabile per chi ama Agrigento come la amiamo noi. Amministrare è una cosa meravigliosa, specie se riesci ad amministrare la città che ti ha dato i natali e che ami più di ogni altra cosa al mondo. Perché trattate così la nostra città? Guardatevi allo specchio – conclude Di Rosa – e riflettete”.