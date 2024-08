Botte da orbi tra due nuclei familiari per un posto auto nel parcheggio sotto casa. I protagonisti, quattro donne (tutte casalinghe) e tre uomini (due artigiani e un pensionato) si sono picchiati con calci, pugni e schiaffi. E’ successo, l’altra sera, nei pressi del Rettifilo Garibaldi, a Licata. Alla fine in cinque, tra cui due militari dell’Arma, hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

I medici hanno curato loro diverse lesioni sparsi sul corpo, per fortuna non gravi, giudicate guaribile con prognosi di otto, sette e cinque giorni, salvo complicazioni. I carabinieri della Compagnia di Licata, al termine dell’attività investigativa, hanno identificato tutti i coinvolti alla baruffa. Si tratta, appunto, di sette persone di età compresa tra 20 e 70 anni. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di rissa, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.