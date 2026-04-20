Violenta lite tra due giovani lungo la via Atenea ad Agrigento nella tarda serata di sabato. Un migrante è rimasto ferito. Con un’ambulanza del 118 è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico – facciale.

Non versa in pericolo di vita. Ad accorrere sono stati i poliziotti e i carabinieri in quei momenti in servizio per la “movida sicura” in centro città. L’aggressore, in via di identificazione, sarebbe anche lui straniero e già noto alle forze dell’ordine.

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