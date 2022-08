Bosco e Fiorica vincono il concorso, sono i primari di Epidemiologia e Terapia intensiva

Sono Gina Bosco e Gerlando Fiorica i vincitori del concorso per i direttori di unità operativa complessa, rispettivamente di Epidemiologia e Medicina preventiva e Terapia intensiva del “San Giovanni di Dio”. Con gli atti deliberativi, firmati dal commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, i due professionisti sono stati nominati direttori a seguito del concorso pubblico per i prossimi cinque anni. Bosco e Fiorica sono particolarmente apprezzati in città per il lavoro svolto, la professionalità e lo spirito di abnegazione dimostrato, in modo più evidente, durante il periodo peggiore dell’emergenza da Covid-19 quando hanno sfidato il virus combattendolo a fianco dei pazienti. Ovviamente, alla nomina di primario hanno contribuito in modo predominante i punteggi relativi al curriculum e al colloquio sostenuto innanzi alla commissione esaminatrice ed entrambi hanno ottenuto il primo posto nella rispettiva graduatoria facendo sì che la commissione li indicasse come “candidati a cui conferire l’incarico quinquennale di direttore di unità operativa complessa”. Adesso, dopo l’iter amministrativo di rito, Gina Bosco e Gerlando Fiorica continueranno il lavoro svolto fino ad oggi (essendo stati comunque direttori facenti funzioni). Non è tutto. Novità anche per quanto riguarda il personale di comparto. L’Asp, in tal senso, ha attivato 55 incarichi di collaboratore professionale sanitario infermiere (Categoria D) da distribuire tra i presidi ospedalieri di Sciacca, Licata e il Distretto sanitario di base di Sciacca. Una quindicina di giorni addietro, l’Azienda ha conferito 37 incarichi a tempo determinato su posto vacante dei quali 32 incarichi ordinari agli infermieri già in servizio con incarico Covid il cui contratto è scaduto ieri. I 32 infermieri, temporaneamente, continueranno a prestare servizio nella sede di prima assegnazione in attesa della definizione delle procedure di mobilità interna. L’Asp ha anche attivato le procedure di assunzione per 5 collaboratori professionali sanitari infermieri con immissione in servizio da oggi. Gli infermieri e i Cps infermieri rimarranno in servizio fino al 31 dicembre prossimo.