“Borgo Interaction”: musica, arte, cucina, artigianato a Siculiana

Sabato 5 Gennaio 2019 ore 20.00 si apriranno le porte dell’evento “Borgo Interaction” nella piazza Umberto 1, dentro il borgo magico di Siculiana, in cui si susseguiranno vari gruppi artistici: le dolci melodie dei Patty Singers, le note etniche dei SudSona, l’energia frizzante dei giovanissimi violinisti Mirko & Valerio Little Band, e le bolle magiche di Agata Leale, i ritmi dei Taranta Dance, l’animazione per i bambini della Ludoteca Cip & Ciop, le Degustazioni dei prodotti siciliani a chilometro zero. Il progetto “Borgo Interaction”, progettato e messo in atto dall’associazione socio-artistico-culturale OpenSpace Theater, e sostenuto dal comune di Siculiana, nasce vari anni fa partendo dal concetto del Borgo Genius Loci, quindi di far rivivere la piazza come luogo di incontro, di confronto, di scambio tra le persone, e di far rivivere gli antichi borghi, in modo da continuare a mantenere viva l’identità culturale e sociale di un popolo, e l’identità territoriale. Il progetto “Borgo Interaction” vuole sottolineare attraverso le varie arti: musica, teatro, scultura, danza, pittuta, canto, arte circense, ecc……, e attraverso anche l’arte culinaria, in cui si mescolano generi differenti e varie etnie, quasi una sorta di rapsodia, cioe’ dare un feed-back sulla possibilità di stare insieme ad altri, creando nuove sinergie, ma nello stesso tempo cercando di rispettare le differenze individuali e culturali. Nelle varie edizioni c’è stata una variegata sinergia artistica dalla musica balcanica alla danza orientale, dalla danza afro al flamenco al ripristino delle tradizioni del cuntastorie siciliano, dalla degustazione del cuddiruni alla degustazione del cous-cous alle creazioni hand-made……..Tutto questo ha creato un’Interazione Culturale e Sociale attraverso le Arti. Generalmente svolto in estate tra il Borgo Antico di Siculiana e Siculiana Marina, a Natale generalmente l’edizione si riduce ad un’unica serata, ma in cui all’interno interagiscono vari spettacoli. A Natale e’ consuetudine scegliere una parte del Borgo, in questa edizione del 2019 si è scelta la Piazza Umberto 1, in cui ci saranno 3 palcoscenici naturali: la Chiesa Madre, la Torre dell’Orologio e il Centro della Piazza. L’idea e la premessa progettuale e’ quello di realizzarlo, non solo in estate, ma anche nel periodo natalizio, periodo simbolico dell’unione dei popoli, tra le persone, periodo della solidarieta’, dell’amore, della fratellanza, della famiglia. Ecco perche’ per il Natale e l’entrata nel nuovo anno 2019 si e’ pensato di far rivivere un’unica parte di Siculiana, la Piazza Umberto, simbolicamente dove dovrebbe pulsare maggiormente l’aggregazione e l’anima di un popolo, appunto l’Agorà. Inoltre saranno premiati i residenti siculanesi esemplari nella raccolta differenziata, definiti “Recicloni”. La serata sarà condotta dal presidente di OpenSpace Theater, Ilaria Bordenca, e dal giornalista, Mauro Indelicato. Open Space Theater e il Comune di Siculiana vi attendono al “Borgo Interaction”!