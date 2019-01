Agrigento, il Presidente della Camera: “Morire sul lavoro è inaccettabile”

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha dedicato un twet alla vicenda drammatica che ha sconvolto Agrigento questa mattina.

“Morire così è inaccettabile”, così inizia il twet del Presidente della Camera. Il messaggio è per l’operaio che stamattina è morto nello stabilimento della zona industriale nel quale si trattavano bombole con ossigeno per scopi medici. Un esplosione ha travolto il 28enne Massimo Aliseo che ha perso la vita lasciando moglie e figli. Il 2019 non si apre di certo nel migliore dei modi; ricordiamo che in Italia ogni anno le morte bianche sono moltissime, solo il 2018 ha mietuto ben 700 vittime.

Ecco il twet di Fico: