Boom di furti di mezzi: ladri si portano via scooter e utilitarie

Registrati altri furti di veicoli a Canicattì. Dall’inizio dell’anno ad oggi, si tratta di un vero e proprio boom, di mezzi rubati in tutto il comprensorio canicattinese. Tre gli episodi denunciati dalle vittime, nelle ultime ore, su cui indagano i poliziotti del Commissariato cittadino. In via Veneto ignoti si sono impossessati di uno scooterone Piaggio Beverly 500, parcheggiato davanti l’ingresso dell’abitazione del proprietario, un 65enne del luogo. Il furto tra le 6 e trenta del mattino e le 13. Rientrando dal lavoro si è accorto che il mezzo era sparito. Il mezzo non era assicurato contro il furto.

In via Pagano è stato rubato un motociclo Aprilia Scarabeo 125, di un 54enne, di Canicattì, ma in uso al figlio. Quest’ultimo ha parcheggiato il mezzo all’ora di pranzo, e nel riprenderlo, verso le 18, si è accorto che non c’era più. All’interno vi erano la carta di circolazione e il certificato di proprietà. Il veicolo non era assicurato contro il furto.

Ed è stata ritrovata una Fiat Panda, di proprietà di un 58enne. La figlia di primo mattino è andata al lavoro, parcheggiando l’utilitaria in via Kennedy, nelle vicinanze di piazza Don Bosco. Nel pomeriggio la scoperta del furto. La vettura era dotata di Gps, ma i tentativi della polizia di localizzarla non sono andati a buon fine. I ladri, evidentemente, lo avevano rimosso. In serata verso le 22 la macchina è stata ritrovata parcheggiata nei pressi della chiesa di Santa Marta.