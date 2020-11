Boom di contagi tra Licata, Canicattì e Palma, in poche ore 37 casi

Tredici positivi al Covid-19 a Licata e Canicattì, e altri 11 a Palma di Montechiaro. Un boom di contagi in poche ore. Ci sono ben 13 nuovi positivi a Licata. Ben 8 di questi sono bambini, di età compresa tra 11 e 12 anni. Poi un ragazzo di 18 anni, due donne di 45 anni, un uomo di 50 anni, ed una pensionata di 70 anni. L’unica buona notizia è rappresentata dal fatto che c’è un guarito. Con i 13 positivi, e il guarito, gli attuali positivi a Licata sono 70.

Sono 13 oggi i nuovi casi di positivi accertati a Canicattì, 41 dall’inizio di questo mese, in appena 6 giorni. Di contro la stessa Asp ha comunicato l’avvenuta guarigione di un soggetto. “Siamo alle soglie dei 100 casi totali dall’inizio della pandemia. I numeri rappresentano una situazione molto delicata, che ci obbliga a tenere altissima l’attenzione. Per le vie brevi sono stato informato dal Dirigente Scolastico sulla positività di due alunni che frequentano il plesso Rapisardi (Via Allende) motivo per cui nella giornata di domani mattina firmerò la conseguente ordinanza di chiusura così da poter effettuare le operazioni di sanificazione e di tracciamento dei contatti”, ha detto il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

E l’Asp di Agrigento ha comunicato al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, la positività al Covid 19 di 11 persone di diversi focolai. A Palma mai tanti nuovi positivi in un solo giorno.

“Usciamo di casa solo se strettamente necessario”, l’appello lanciato dal sindaco ai suoi concittadini. Il primo cittadino ha reso noto che c’è anche un guarito.