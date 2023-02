Bonus edilizia, Messina (Confesercenti): “La Regione sblocchi i crediti d’imposta”

“La Regione Siciliana si attrezzi al pari di altre regioni che si stanno già muovendo per sbloccare i crediti d’imposta connessi ai bonus edilizi”. Lo dichiara con una nota stampa il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina.

“Nell’ambito della finanziaria – afferma Messina – si preveda una norma per consentire alla Regione di acquistare i crediti dalle banche da compensare con i propri debiti attraverso i pagamenti sui modelli F24 dell’intero sistema regionale. Si tratterebbe in sostanza di una norma a costo zero per le casse regionali in quanto i crediti acquisiti saranno portati a compensazione con gli F24 pagati dalla Regione allo Stato”. “In questo modo – continua Vittorio Messina – si riporterebbe liquidità sul mercato dei crediti e si ridarebbe ossigeno a tante imprese e a tante famiglie che non riescono ad avviare e completare i lavori di riqualificazione energetica degli immobili a causa dei crediti bloccati nelle banche.I crediti da acquisire vanno ovviamente limitati alle rate certificate e immediatamente utilizzabili in compensazione con modelli F24 nel corso dello stesso anno”. “Con questa operazione finanziaria – conclude il presidente di Confesercenti sicilia – si consentirebbe a tante imprese siciliane che versano in crisi di liquidità di poter riprendere i lavori salvaguardando i livelli occupazionali e il processo di rinnovamento energetico messo in campo con gli attuali interventi edilizi”.