Momenti di panico, ieri sera, a Favara per una bombola di gas che ha preso fuoco all’interno di un’abitazione. È successo in via della Grazia. Per fortuna, spavento a parte, non si registrano feriti.

Questo grazie anche all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’impianto e l’intera area interessata.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato a causa di una perdita: la bombola, per motivi ancora in corso di accertamento, stava sfiatando e il gas ha preso fuoco. Le fiamme hanno poi danneggiato alcuni arredi della casa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp