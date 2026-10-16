Alla guida di uno scooter ha investito due pedoni stranieri: il bilancio è di tre feriti. L’incidente è avvenuto in via Incisa, nel pieno centro di Sciacca. In sella al mezzo a due ruote si trovava un giovane del luogo.

Sia il conducente del ciclomotore che i due cittadini stranieri sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Fortunatamente, nessuno di loro avrebbe riportato lesioni di particolare gravità.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

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