Bloccato dopo inseguimento, era ubriaco: denunciato

Non si ferma all’Alt imposto dai carabinieri, e fugge a gran velocità, alla guida della sua Ford Focus. L’auto è stata inseguita, e bloccata, poco più avanti. Gli investigatori hanno appurato il motivo, che ha spinto l’automobilista a scappare, cercando di fare perdere le tracce: era ubriaco.

Un operaio, ventisettenne, di Favara è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza a Pubblico ufficiale, e guida in stato d’ebbrezza. L’episodio s’è verificato l’altra sera nel centro dell’abitato favarese.

Non appena il giovane è stato bloccato, da lì a poco, è stato controllato e sottoposto all’esame dell’etilometro che ha, di fatto, confermato i sospetti dei militari dell’Arma. Era alticcio, e quale sanzione accessoria, gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Quanto è accaduto lungo le vie del centro di Favara non è altro che l’ennesimo episodio di automobilisti o scooteristi che non si fermano all’Alt delle forze dell’ordine.