Armato di pistola mette a segno rapina in una sala giochi

Un bandito armato di pistola, e con il volto coperto da un passamontagna, ha messo a segno una rapina in una sala giochi, lungo la strada statale 115, variante Nord, in territorio di Porto Empedocle. Appena dentro l’attività lavorativa, sotto la minaccia dell’arma, s’è fatto consegnare quanto c’era in cassa: circa 500 euro.

Arraffati i soldi, il malvivente è scappato. Scattato l’allarme, sul posto accorsi i poliziotti del Commissariato “Frontiera”. Gli agenti hanno immediatamente perlustrato diverse strade, ma del bandito nessuna traccia.

Quanto è avvenuto a Porto Empedocle è la terza rapina, nel giro di pochissimi giorni, in provincia di Agrigento, dopo il colpo da 2.000 euro al centro scommesse di Palma di Montechiaro, e l’incursione al supermercato “Paghi poco” di Licata, dove sono stati portati via 200 euro.