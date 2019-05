Bloccati in casa senza poter ricevere parenti e amici: il Tar riapre una strada di Bovo Marina

MONTALLEGRO. Bloccati in casa senza poter ricevere visite dai parenti, dall’agosto del 2016 per una ordinanza sindacale che aveva disposto il divieto di transito in una strada di proprietà del Comune di Montallegro nella località balneare di Bovo Marina. Ma i residenti non ci sono stati ed hanno incaricato un legale per ottenere l’annullamento della determinazione sindacale.

Si sono rivolti al Tar ed hanno avuto ragione. La vicenda è questa: nel mese di agosto di tre anni fa, l’allora sindaco di Montallegro, Pietro Baglio, aveva emesso un’ordinanza con la quale il Comune poneva delle limitazioni alla circolazione nei pressi della nota località balneare di Bovo Marina.

Il sindaco di Montallegro, tra le varie misure adottate, aveva ritenuto di dover negare l’accesso alla strada privata “Giovanna Amante Scalia” a chiunque non fosse proprietario di un immobile “con unico accesso da detta strada”, e ciò dal primo luglio al 15 settembre di ogni anno. Quindi un’odissea che si è ripetuta negli anni successivi, nel 2017 e nel 2018.

I proprietari delle abitazioni interessate, i quali non potevano ricevere ospiti né far intervenire mezzi d’opera nei loro fondi agricoli, hanno proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo col patrocinio degli avvocati Santo Botta e Teodoro Caldarone. Gli avvocati Botta e Caldarone hanno censurato l’ordinanza sindacale sotto vari profili, tra i quali l’incompetenza del Sindaco ad emanare un provvedimento di tale tenore e la carenza dell’istruttoria posta in essere dall’amministrazione comunale.

Il Tar, accogliendo le censure degli avvocati Santo Botta e Teodoro Caldarone, ha accolto il ricorso proposto dai proprietari della strada privata denominata “Giovanna Amante Scalia” ed ha annullato l’ordinanza del 2016 condannando il Comune di Montallegro al pagamento delle spese legali. Adesso, in virtù della decisione del Tar, dunque, chiunque potrà utilizzare quella strada per transitarvi e raggiungere le abitazioni di amici e parenti.