I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato un diciottenne e denunciato un minorenne nell’ambito di un controllo antidroga. I due sono stati trovati in possesso di 130 grammi di hashish e poco meno di 6.000 euro in contanti. I due erano a bordo di uno scooter, il minore è stato trovato in possesso di un panetto di poco più di 100 grammi di hashish. Il diciottenne si sarebbe dato alla fuga con il mezzo a due ruote e poco dopo è stato bloccato dai militari dell’Armi. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha fatto saltare fuori altri 27 grammi di hashish e poco meno di 6 mila euro in contanti.