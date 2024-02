Continua l’attività dei carabinieri volta alla repressione dei reati in materia ambientale e all’illecito smaltimento dei rifiuti. I militari della Tenenza di Favara, nel corso del controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini sorpresi a gettare sacchi di rifiuti domestici indifferenziati lungo il ciglio della strada. I carabinieri hanno, inoltre, accertato che la via cittadina era diventata luogo di abbandono di rifiuti ed hanno avvertito il Comune e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la bonifica e la classificazione dei rifiuti. Dall’ottobre del 2023 è, infatti, entrata in vigore la legge 137 che stabilisce l’applicazione di una sanzione penale, non più quindi amministrativa, nel caso di abbandono dei rifiuti compiuto da cittadini.