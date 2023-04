Blitz di carabinieri e operatori Asp negli uffici comunali

I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale, questa mattina, hanno effettuato un’attività d’ispezione, in alcune sedi degli uffici del Comune di Favara, di via Beneficienza Mendola. Sarebbero state passate al setaccio l’Ufficio tecnico e l’ufficio tributi per rilevare le condizioni di lavoro dei dipendenti. E sono state verificate le condizioni igienico-sanitarie della struttura. Si tratta di luoghi di lavoro ospitati da decenni in locali vecchi e con numerose criticità. Al termine del controllo è stata redatta una relazione.