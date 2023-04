Da un vecchio ricettario la proposta gourmet di “Donna Floriana”, il bistrot di Mangia’s Torre del Barone Resort 5*

Dalla riscoperta di un vecchio ricettario nasce la nuova proposta gourmet di “Donna Floriana”, il bistrot di Mangia’s Torre del Barone Resort 5*

Il resort di Sciacca del Gruppo Mangia’s apre al pubblico con una proposta gastronomica che affonda le sue radici nel ricettario di famiglia

Sciacca, 27 aprile 2023. I segreti di Donna Floriana. Che nella famiglia Mangia è un nome che evoca dolci ricordi. Riapre al pubblico il 28 Aprile nel rinnovato Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca in provincia di Agrigento. E sarà protagonista la ristorazione di qualità. Lo chef Salvatore Gambuzza e il suo sous chef Davide Gallina hanno infatti elaborato un nuovo e interessante menu per la stagione 2023 che si appresta ad iniziare nella struttura del gruppo Mangia’s. Donna Floriana è il bistrot del Mangia’s Torre del Barone. E quest’anno la proposta degli chef è stata totalmente cambiata con la presenza di materie prime di altissima qualità e piatti dai sapori e profumi mediterranei. E l’ispirazione è stata data dal vecchio ricettario di Donna Floriana, la moglie del fondatore del gruppo Antonio Mangia, che custodiva i segreti di alcuni piatti nel suo prezioso ricettario. E quindi ecco il Gambero Rosso di Mazara, il pistacchio di Raffadali e di Bronte, il tonno rosso e il polpo, ma anche l’utilizzo dei grani antichi (con le busiate in primis) e del cioccolato di Modica e della ricotta. Ingredienti ricercati e piatti dai gusti conosciuti per sentirsi coccolati come a casa. I due chef del bistrot hanno voluto mantenere quasi intatta l’identità dei piatti ideati da Donna Floriana, ancorati profondamente alla tradizione culinaria mediterranea e italiana. Gli ingredienti sono tutti siciliani e, spesso, anche a “km 0”. Sono stati selezionati dal gruppo Mangia’s produttori di fiducia da cui vengono acquistati i prodotti, come il datterino giallo di Vittoria, il maialino dei Nebrodi, il pane nero di Castelvetrano e il pesce, acquistato dai pescatori locali. “Un menu rivisto che però rispecchia tantissimo la figura di Donna Floriana – dice lo chef Salvatore Gambuzza – Noi abbiamo semplicemente rivisto in chiave innovativa, i piatti contenuti in quel prezioso ricettario. Ormai gli ospiti soprattutto, cercano una cucina dai gusti semplici, di una volta, i piatti della nonna, con pochi ingredienti e pochi passaggi. Credo che stiamo vivendo una fase molto importante della ristorazione con il ritorno ai gusti di una volta. Il piatto assolutamente da provare? Le busiate con pesto di pistacchio e Gambero Rosso di Mazara. Tre ingredienti che rispecchiano la Sicilia”. Nel 2023 il Donna Floriana bistrot apre le porte ai numerosi residenti e visitatori del territorio di Sciacca e Agrigento. Sarà quindi possibile andare a pranzo o cena nel ristorante che ha anche una terrazza panoramica che offre uno scorcio caratteristico di Sciacca, in cui la vegetazione scende fino alla spiaggia, per lasciare spazio ad un tratto di costa a perdita d’occhio. Molto interessante la carta dei vini che possiede tante referenze soprattutto siciliane.