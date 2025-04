Depositi con prodotti alimentari non autorizzati. A fare la scoperta in un bar a Campobello di Licata sono stati i carabinieri del Nas di Palermo, unitamente ai militari dell’Arma della Stazione cittadina. A carico del proprietario dell’attività lavorativa, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Verifiche sono inoltre in corso sui dipendenti, trovati all’interno dell’esercizio commerciale al momento dell’accesso dei militari del Nas, da parte del personale del Nucleo Ispettorato del lavoro. I controlli nell’Agrigentino del Nas, continuano senza sosta e in maniera incisiva, soprattutto per tutelare la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp