Blitz dei finanzieri, bloccato e multato parcheggiatore abusivo. Sequestrata somma in denaro

Chiedeva soldi a quanti parcheggiavano le auto per recarsi al mare in località Bovo Marina, a Montallegro. Le richieste di denaro ai bagnanti andavano avanti da tempo. I militari della Guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle, dopo avere pianificato ogni cosa, hanno messo in atto un vero e proprio blitz. E il parcheggiatore abusivo è stato bloccato.

All’uomo è stata elevata una sanzione amministrativa di ben mille euro, e gli sono stati anche sequestrati i soldi di cui è stato trovato in possesso, circa 200 euro, ritenuti provento dell’illegale attività di parcheggiatore. I controlli delle Fiamme gialle di Porto Empedocle, per contrastare questo fenomeno, proseguiranno anche in altre zone della provincia.