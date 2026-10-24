Una vasta operazione antidroga è stata messa a segno questa mattina a Licata dai Carabinieri della locale Compagnia cittadina. Nel corso di una serie di perquisizioni mirate, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato quantitativi di hashish e cocaina, un bilancino di precisione e una ingente somma di denaro in contanti, quantificata in circa 10 mila euro.

L’azione dei Carabinieri è scattata alle prime luci dell’alba, nell’ambito di un’articolata indagine finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

I controlli hanno passato al setaccio le abitazioni e le pertinenze di alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine o ritenuti d’interesse investigativo. Per superare i canali di occultamento della droga, i militari si sono avvalsi del supporto fondamentale dell’unità cinofila dell’Arma. I cani antidroga hanno permesso di individuare rapidamente i punti in cui erano nascoste le sostanze psicotrope e gli strumenti per il confezionamento.

Oltre alle dosi di hashish e cocaina pronte per essere immesse sul mercato locale, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sul ritrovamento dei 10 mila euro in banconote di vario taglio. La somma è stata interamente sequestrata poiché ritenuta il possibile provento dell’attività illecita di spaccio. Al termine delle attività di perquisizione, tre persone sono state prelevate e condotte presso la caserma della Compagnia di Licata.

La loro posizione amministrativa e penale è adesso al vaglio dell’Autorità giudiziaria della Procura della Repubblica, che dovrà determinare i provvedimenti restrittivi da adottare nelle prossime ore. Gli accertamenti e le indagini da parte dei Carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire la rete dei fornitori e dei clienti del presunto sodalizio criminoso.

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