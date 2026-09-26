Alla guida della sua auto con un chilo di cocaina. I carabinieri della sezione Radiomobile delle Compagnie di Agrigento e Canicattì hanno arrestato un trentottenne di Aragona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo ieri pomeriggio nei pressi della Statale 189, in territorio di ad Aragona.

I militari dell’Arma gli hanno imposto l’Alt ed è scattata immediatamente una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo. Dal veicolo, infatti, è saltato fuori un chilogrammo di cocaina. Perquisizione che, successivamente, è stata estesa anche al domicilio dell’indagato con esito però negativo.

L’uomo negli scorsi mesi era stato fermato sempre dai carabinieri poiché trovato in possesso di una somma di denaro, oltre 10 mila euro in contanti. Il 38enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” in attesa dell’udienza di convalida.

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