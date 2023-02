Blitz antidroga “Hybris”: momenti di tensione davanti alla Questura

Momenti di tensione, questa mattina, davanti la Questura di Agrigento, prima e dopo l’uscita delle persone arrestate dalla Squadra Mobile a Licata e Canicattì nell’ambito del blitz antidroga “Hybris”. Davanti la Questura si sono radunati i familiari dei soggetti in stato di arresto, uomini e donne, alcuni dei quali se la sono presa con i giornalisti, fotografi e cameraman.

L’intervento del Reparto Mobile schierato in assetto antisommossa ha evitato che la situazione potesse prendere una brutta piega. Poco più tardi altro scontro, questa volta fisico, tra gli stessi familiari e alcuni nomadi sorpresi a riprendere con i telefonini l’uscita degli arrestati per essere portati in carcere.

Sono volati schiaffi e pugni e s’è scatenata una zuffa, con il coinvolgimento di una quindicina di persone, tra uomini e donne. Si è reso necessario l’intervento massiccio dei poliziotti del Reparto Mobile, della Squadra Mobile e della Scientifica, che hanno riportato la calma.