Si schianta contro un autocarro in sosta, morto poliziotto in pensione

Un sessantunenne di Racalmuto, Arcangelo Mattina, poliziotto in pensione, è morto in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio in via Roma a Racalmuto. Viaggiava alla guida della sua autovettura, una Golf Volkswagen, che con molta probabilità dopo un improvviso malore, ha sbattuto contro la parte posteriore di un furgone fermo in sosta.

I soccorritori del 118 intervenuti sul posto, hanno fatto di tutto con le dovute manovre rianimatorie a provare a salvarlo, ma dopo diversi tentativi hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Al campo sportivo di Racalmuto era stato fatto atterrare anche l’elisoccorso, ma alla fine è ripartito vuoto.

In via Roma si sono precipitati anche i carabinieri della locale Stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Resta da accertare la dinamica della tragedia. Non si esclude appunto, ed è l’ipotesi privilegiata, che l’automobilista possa essere stato colto da un malore.