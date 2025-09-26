Rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di droga. Due le persone arrestate. La brillante operazione è stata messa a segno dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. L’arresto è scattato per Calogero Conti, 38 anni, di Agrigento ma residente a Grotte, e Radouane Lekhal, disoccupato, di nazionalità marocchina di 37 anni, domiciliato in provincia di Napoli. Entrambi devono rispondere di trasporto e detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’agrigentino anche di detenzione illegale di munizioni, in quanto in casa aveva quattro cartucce.

Dopo le formalità di rito, sono stati portati nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, così come disposto dal sostituto procuratore di turno della Procura della città dei Templi, che ha coordinato l’indagine.

I militari, l’altro pomeriggio, hanno fermato in via Imera ad Agrigento un’autovettura con a bordo i due indagati. Quindi hanno proceduto ad un’accurata perquisizione veicolare, nel corso della quale, sono saltati fuori 14 panetti di hashish, del peso di quattordici chili. Il controllo è stato esteso all’abitazione del trentottenne. Trovati quasi 300 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina, 45 grammi di cannabis, poco più di 4mila euro in banconote di diversi tagli, 4 coltelli, un bilancino di precisione, 4 cartucce calibro e una pistola a salve priva di tappo rosso.

