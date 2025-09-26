A Caltabellotta e Ribera nasce il Giardino della Pace: simbolo di memoria e resilienza

Verrà presentato venerdì 26 settembre alle ore 12, al Belvedere del Castello di Poggiodiana, il Giardino della Pace, nuovo tassello del progetto europeo Gardens of Peace. Un’iniziativa che dal 2018 ha già dato vita a oltre trenta giardini in luoghi emblematici, pensati come spazi di dialogo e riflessione universale.

Guidato da Gilbert Fillinger, direttore di Art & Jardins | Hauts-de-France, il giardino nasce come luogo in cui la bellezza del paesaggio incontra la memoria e la resilienza, invitando a meditare sulla fragilità e sull’importanza della pace.

Il nuovo spazio, che prenderà il nome di Belvedere delle Lucertole, è uno dei progetti inseriti nel dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e resterà in eredità al territorio. Sarà consegnato al Demanio e alle comunità di Caltabellotta e Ribera, nei cui confini si colloca, già da domani, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 5 ottobre, in occasione della Marcia della Pace.

Alla cerimonia di presentazione parteciperanno Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale; i sindaci di Caltabellotta e Ribera, Biagio Marciante e Matteo Ruvolo; la presidente della Fondazione Agrigento 2025 Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello.

Il progetto sarà illustrato dai garden designer di Wagon Landscaping – Art du Jardin e dal gruppo di lavoro dell’Università di Palermo – DARCH, Corso di Laurea magistrale in Architettura.

📍 Coordinate per raggiungere il Giardino della Pace: clicca qui

