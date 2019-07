Blitz all’interno di un’abitazione dell’agrigentino. Arrestato insospettabile 25 enne

Blitz all’interno di un’abitazione dell’agrigentino .Scovati e sequestrati un fucile a canne mozze ed alcune dosi di cocaina. Arrestato insospettabile 25 enne.

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Sciacca (Ag) hanno fatto scattare una perquisizione all’interno di un’abitazione del centro di Villafranca Sicula. Già da qualche giorno, infatti, era stato notato un insolito andirivieni presso l’unità abitativa in questione, che aveva fatto insospettire i militari dell’Arma. E così, dopo alcuni appostamenti svolti con personale in borghese, alle prime luci dell’alba, è stato effettuato un blitz presso l’abitazione finita nel mirino degli inquirenti, ove risulta domiciliato un insospettabile 25 enne del luogo. Durante l’accurato controllo dell’appartamento, all’interno di una camera da letto ed in bella mostra, i Carabinieri hanno trovato un fucile semiautomatico a canne mozze calibro 12, con matricola abrasa e con relative cartucce, risultato illegalmente detenuto. Inoltre, occultate dentro un pacchetto di sigarette, sono state scovate alcune dosi di “cocaina” del peso complessivo di oltre 5 grammi, già pronte per essere cedute e che avrebbero potuto fruttare alcune centinaia di euro.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno anche rinvenuto materiale vario per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e persino un paio di manette simili a quelle in uso alle forze dell’ordine. Il 25 enne, nell’immediatezza, non ha saputo fornire alcuna spiegazione sul possesso del fucile e delle dosi di cocaina. A quel punto, i Carabinieri gli hanno stretto le manette ai polsi con l’accusa di “Illegale detenzione di armi e munizioni” nonchè “Detenzione di droga ai fini di spaccio”. L’Autorità Giudiziaria ha subito disposto che il giovane venga ristretto in carcere.