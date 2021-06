Bitcoin: analizziamo l’effetto Elon Musk sulla criptovaluta

Senza dubbio investire su Bitcoin in questo momento non è semplice, infatti nonostante la crescita di oltre il 5% dell’ultima settimana la criptovaluta ha perso oltre il 34% nel solo mese di maggio. Le cause ovviamente sono molteplici, tuttavia ha pesato molto l’effetto Elon Musk sul crypto token creato da Satoshi Nakamoto.

Dopo aver contribuito al successo del Bitcoin, investendo 1,5 miliardi di dollari nella moneta digitale tramite Tesla e accettando i pagamenti in BTC per comprare le auto elettriche dell’azienda, l’imprenditore di origini sudafricane ha scatenato una vera tempesta nel mondo criptovalutario con i suoi tweet. Innanzitutto ha cominciato a muovere dure critiche sull’impatto ambientale causato dal mining di Bitcoin, dopodiché ha bloccato l’acquisto di veicoli Tesla in BTC.

Infine Musk ha iniziato pubblicamente a sostenere altre criptovalute ritenute più ecologiche come Dogecoin, mentre secondo indiscrezioni il CEO di Tesla potrebbe perfino arrivare a vendere tutti i Bitcoin, agendo di fatto come un vero e proprio speculatore finanziario. Naturalmente, la caduta di BTC non è stata provocata appena dai tweet di Elon Musk, tuttavia è innegabile la sua popolarità tra una parte dei trader di criptovalute condizionati dall’imprenditore visionario.

Come investire su Bitcoin approfittando del calo del prezzo

Se da un lato le parole di Musk hanno favorito il crollo della criptovaluta, passata in un mese e mezzo da oltre 62 mila dollari a meno di 38 mila dollari, molti investitori fiduciosi sul futuro di Bitcoin stanno approfittando del prezzo basso per acquistare BTC. Inoltre è possibile anche investire tramite il trading CFD, speculando sui movimenti della quotazione di mercato con posizioni long o short, un approccio meno rischioso nei momenti di maggiore turbolenza.

Per comprare bitcoin i professionisti del settore consigliano di rivolgersi ad exchange specializzati e broker regolamentati, scegliendo l’opzione più adatta in base ai propri obiettivi d’investimento. Per fare trading online su BTC e altre criptovalute è possibile affidarsi a intermediari autorizzati come eToro, Capital.com o Libertex, trovando soluzioni moderne ed efficienti per investire con i contratti per differenza, con commissioni basse, conti demo per muovere i primi passi senza rischi e strumenti utili come il copy trading.

Per acquistare Bitcoin gli exchange migliori sono piattaforme affidabili e sicure come Binance, Coinbase e Bitpanda, in cui è possibile usare una carta di credito o un bonifico bancario online per convertire euro in BTC. Dopodiché non resta che custodire le monete digitali in un portafoglio di criptovalute, scegliendo tra un wallet digitale o fisico come il Ledger Nano S. In ogni caso è importante valutare costi e benefici di ogni opzione, pianificare una strategia d’investimento e gestire il rischio in modo ottimale.

Il futuro di Bitcoin: dai tweet di Elon Musk alla sfida con Ethereum

I timori di molti investitori di criptovalute dopo il crollo di Bitcoin non sembrano aver trovato una risposta, tuttavia una certezza in merito ai tweet di Elon Musk esiste. Secondo il Wall Street Journal, il patron di Tesla aveva preso accordi con la SEC per far controllare i suoi tweet a un legale, tuttavia l’imprenditore starebbe violando quanto concordato. Lo dimostra il caso Baby Shark, canzone postata da Musk con successivo +10% in borsa dell’azienda Samsung Publishing, azionista del produttore della musica SmartStudy.

Anche per Bitcoin non conviene prendere troppo sul serio le prese di posizione di Musk, infatti il CEO di Tesla non è né un esperto di criptovalute né un analista disinteressato, mentre al contrario detiene 1,5 miliardi di dollari di BTC ed è in grado di condizionarne il valore di mercato sfruttando la sua popolarità, in modo più o meno consapevole. Per investire in Bitcoin bisogna concentrarsi su altri aspetti più rilevanti per il futuro della criptovalute, ad esempio come la sfida con Ethereum, una delle tecnologie crypto più promettenti per i prossimi anni.

La blockchain di Ethereum sta crescendo in modo significativo, grazie al boom degli NFT e della finanza decentralizzata, settori incentrati proprio sulla rete Ethereum per la gestione degli smart contract. Il prossimo aggiornamento del protocollo potrebbe rendere questa tecnologia più green, efficiente e scalabile, favorendo ETH come candidato per guidare il mondo criptovalutario. Senz’altro è importante mantenersi aggiornati sulle notizie in ambito crypto, tuttavia più dei tweet di Musk il focus di un investitore devono essere l’analisi e il money management.