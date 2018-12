Bilancio Agrigento, il municipio accelera

A Palazzo San Domenico è tempo di ore piccole, bisogna ingranare la marcia e accelerare per l’approvazione del bilancio. La manovra arriverà in aula Sollano a breve. Inizierà quindi la ‘maratona’ per dare l’ok entro il 31 dicembre ed evitare una nuova crisi economico-finanziaria.

La giunta comunale ha trasmesso al presidente del consiglio Daniela Catalano il documento chiedendo di convocare entro un paio di giorni una seduta straordinaria di consiglio comunale per approvare il primo bilancio stabilmente riequilibrato dopo le indicazioni dei revisori dei conti.

“L’approvazione del documento contabile – ha detto l’assessore al bilancio Nello Hamel – consentirebbe all’amministrazione non solo di operare con capitoli rimpinguati che consentiranno anche una programmazione ma anche di spendere. Non approvare il bilancio entro la fine dell’anno – aggiunge Hamel – significa invece rinunciare alla stabilizzazione del personale, problemi con il pagamento delle ditte e carenza di liquidità”.

Il Consiglio comunale quindi, deve dare un segnale di responsabilità: in una fase di emergenza la politica deve lavorare senza sosta. Il sindaco di Agrigento vuole a tutti costi allontanare lo spettro della mancata approvazione dello strumento contabile e scongiurare il rischio di default.

“Ci aguriamo che il bilancio possa essere approvato prima della fine dell’anno. Abbiamo avuto indicazioni positive a riguardo. Il documento è stato trasmesso alla presidenza del consiglio comunale. Si lavora per superare le criticità indicate dai revisori. Ci serve un approfondimento“. Conclude Hamel che nelle prossime ore avrà una nuova riunione a riguardo.

La giunta, come detto, ha già approvato il bilancio. Chi invoca il crollo di Palazzo San Domenico a questo punto si assume una responsabilità gigantesca perchè la preoccupazione di un default esiste ed è concreta.

La parola spetta adesso al presidente del consiglio Comunale: Daniela Catalano è chiamata ad accelerare sulla vicenda e portare i conti all’esame dell’aula prima possibile.