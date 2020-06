“Bilanci gonfiati a Porto Empedocle”, Firetto e altri 6 davanti al Gup

E’ in programma nella mattinata di, mercoledì 1 luglio, al Palazzo di Giustizia di Via Mazzini, ad Agrigento, l’udienza davanti al Gup Alessandra Vella, del procedimento penale a carico di Alesci Salvatore + 6. Si tratta del processo sui presunti “bilanci gonfiati” al Comune di Porto Empedocle, Ente che nella prima udienza del gennaio scorso, ha chiesto di costituirsi parte civile. Rischiano di finire alla sbarra il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, allora sindaco di Porto Empedocle, l’ex dirigente del settore finanziario del comune empedoclino Salvatore Alesci e cinque ex revisori dei conti: Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano. L’udienza era in calendario il 4 marzo scorso ma a causa dell’emergenza Covid 19 è stata rinviata a domani, appunto, senza rischio di prescrizione.