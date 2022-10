Biglietti Licata-Catania in vendita online, prezzi e dettagli

In merito alla partita in programma domenica 2 ottobre al Dino Liotta, valida per la terza giornata del Campionato di Serie D girone I, che vede difronte Licata e Catania, con calcio d’inizio alle 15, si comunica, per coloro i quali decideranno di acquistare i tagliandi online ( sul sito …….. ) , che dovranno seguire le seguenti indicazioni:

*Il titolo di accesso verrà associato al nominativo*.

Coloro che acquisteranno il biglietto attraverso il web, dovranno infatti stampare il tagliando da portare con sé allo stadio accompagnato con un documento di riconoscimento.

Il sistema di controllo all’ingresso, in dotazione al Dino Liotta, avverrà tramite scanner e lettura del codice. Non sono ammessi duplicati o doppioni.

Il biglietto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

*Per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé il biglietto ed un documento di riconoscimento*.

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Società Licata Calcio, tramite il proprio personale. Al termine della gara, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

Si ricorda anche che, gli ospiti, oltre che online potranno acquistare il biglietto con le modalità tradizionali, nei punti vendita “Posto riservato” di Catania, Biancavilla e Giarre.

Il prezzo del biglietto è di 13 euro.

*La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti*.

