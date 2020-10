Biblioteca comunale di Canicattì: Prenota il tuo posto con AFFLUENCES

CANICATTI’. A partire da mercoledì 4 novembre, sarà attivo il nuovo servizio per prenotare il posto a sedere nella sala studio della Biblioteca Comunale attraverso l’applicativo Affluences. Nello specifico il nuovo sistema entrerà a regime a partire da lunedì 9 novembre.

Sarà possibile scaricare gratuitamente l’app sullo smartphone (da App Store o Google Play) oppure attraverso il sito www.affluences.com.

Per effettuare la prenotazione sarà necessario cercare nella barra di ricerca la sezione dedicata alla Biblioteca Comunale di Canicattì indi selezionare giorno e fascia oraria desiderata.

L’avvenuta prenotazione sarà confermata a mezzo mail generata dalla stessa applicazione.

La sala studio è aperta a tutti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 19.

AFFLUENCES. COME SI USA

1.Accedere all’App o al sito www.affluences.com

Cercare “Biblioteca Comunale di Canicattì” Cliccare su “Prenota” Selezionare il giorno in cui si vuole accedere e l’orario preferito Confermare la prenotazione cliccando su “Prenota” e indicare il proprio indirizzo mail.

L’utente riceverà una mail di conferma, contenente il numero di prenotazione e il riepilogo di data e orario. Se la prenotazione è stata fatta tramite web essa sarà valida solo dopo essere stata confermata tramite la mail generata automaticamente dal sistema.

“Siamo convinti di aver fornito ai numerosi utenti della nostra biblioteca un valido sistema per garantirsi il posto a sedere senza correre il rischio di non trovare disponibilità di postazione. In un clima di particolare accortezza dovuto all’attuale pandemia in corso, diventa anche un servizio che assicura distanziamento e garanzia – dice l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva”.