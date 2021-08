Bellavista, villetta tra rifiuti e degrado

Un punto di ritrovo e riferimento per gli abitanti e non solo ma adesso la villetta del villaggio Bellavista è ridotta così: degrado, rifiuti e abbandono. Una situazione che penalizza soprattutto gli abitanti, in primis anziani e bambini che, in condizioni di normale igiene, se ne servono per passeggiare e socializzare.

“E’ inammissibile che uno spazio come questo – dicono alcuni residenti- versi in tale stato di abbandono, causato dalla solita combinazione tra scarso senso civico di alcuni incivili e dalle attuali carenze organizzative del Comune che dovrebbe assicurare con regolarità i servizi di manutenzione.”