L’Akragas scende in campo con una divisa completamente nera, mentre il Ragusa si presenta in maglia azzurra. Il match entra subito nel vivo all’undicesimo minuto: Rechichi si aggrappa al braccio di Crisci in area, e l’attaccante del Ragusa si lascia cadere. L’arbitro, senza esitazioni, assegna il rigore. Dagli undici metri si presenta Bonilla, ma il suo tiro è alto sopra la traversa, sprecando una grande occasione per gli ospiti.

Al 18’, l’Akragas prova a rispondere: Leveh sceglie bene il tempo su un cross e colpisce di testa, ma il pallone finisce fuori senza impensierire il portiere. Tuttavia, i biancazzurri faticano a portare la palla nella metà campo avversaria, mentre il Ragusa aumenta la pressione. Al 26’, Cipolla del Ragusa finisce sul taccuino dell’arbitro con un cartellino giallo. Sul successivo calcio piazzato, l’Akragas prova uno schema: Lo Faso si smarca al limite dell’area e calcia, ma la palla finisce lontano dalla porta, in curva sud.

Al 34’, Lisci entra in area palla al piede, dribbla il difensore e rientra sul destro, ma la sua conclusione è imprecisa e finisce alta sopra la traversa. L’Akragas ha un’altra occasione con Leveh, che colpisce di testa indirizzando la palla verso la porta, ma il tiro è debole e facile preda di Grasso. Dall’altra parte, è ancora Crisci a cercare il gol, ma il suo diagonale termina fuori.

Crisci continua a essere il più pericoloso tra i suoi, procurandosi al 39’ un calcio di punizione dal limite. Il Ragusa, però, non riesce a sfruttarlo. Tuttavia, al 41’, arriva il vantaggio ospite: Crisci, sempre lui, rientra sul destro e trova un preciso tiro incrociato che batte il portiere dell’Akragas. Il Ragusa passa meritatamente in vantaggio.

L’Akragas non ci sta e risponde immediatamente: al 43’, Leveh controlla in area con il sinistro e calcia di destro, trovando il gol del pareggio, 1-1. Il Ragusa potrebbe tornare in vantaggio al 45’ con un colpo di testa di Bonilla, ma la palla si stampa sul palo. I biancazzurri soffrono e, nel finale del primo tempo, Leveh salva sulla linea una conclusione avversaria. Dopo 48 minuti di gioco, si va al riposo sull’1-1.

Nel secondo tempo, la trama della partita non cambia: è il Ragusa a cercare con più insistenza il gol, che arriva al 67’. Musumeci sfrutta una respinta corta della difesa e, con un tiro al volo, insacca per il 2-1.

L’Akragas non si arrende e continua a spingere. Al 36’, arriva l’episodio chiave: Leveh viene strattonato in area e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto si presenta Meola, che non sbaglia e spedisce la palla sotto l’incrocio, portando il risultato sul 2-2.

Nel finale di gara, Grillo è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Cristopolis, al suo esordio in maglia biancazzurra. Al 47’, in pieno recupero, Santapaola si distrae e perde palla in una zona pericolosa, ma Picchi, per il Ragusa, non riesce a trovare il gol della vittoria. Finisce 2-2, con un pareggio che lascia qualche rimpianto per entrambe le squadre.

IL TABELLINO

AKRAGAS 2 – RAGUSA 2.

Marcatori: pt 43’ Bonilla, 45’ Leveh; st 22’ Musumeci, 36’ Meola

AKRAGAS: Dregan 5.5; Da Silva 5, Rechichi 5, Di Stefano 5, Di Renzo 5; Palazzolo 5, Sinatra 4 (21’ st Santapaola), Meola 6; Grillo 6 (38’ st Christopoulos sv), Lo Faso 5 (21’ st Violante), Leveh 6.5. A disp.: Gerlero, Portella, Centorbi, Riggio, Prestigiacomo, Russo. All. Bonfatto.

RAGUSA: Grasso 6; Musumeci 6.5 (45’ st Scipioe sv), Iotti 6, Benassi 6, Cipolla 6; Memeo 5.5, Garufi 6, Tagliarino 5.5 (28’ st Barrotta sv), Parisi; Bonilla 7, Crisci 6 (20’ st Picchi sv). A disp.: Bonagura, Ruffino, Vitelli, Bianco, Dumic, Scaglione. All. Erra.

Arbitro: Gallo di Bologna 5.5.

Assistenti: Di Marco-Cusimano

Ammoniti: pt 12’ Rechichi, 35’ Cipolla; st 8’ Benassi, 9’ Sinatra, 45’ Santapaola,

Recupero: 3-5

Angoli: 2-5

Le PAGELLE

AKRAGAS

Dregan 5.5: Non ha particolari colpe sui gol subiti, ma non ha saputo trasmettere sicurezza alla difesa.

Non ha particolari colpe sui gol subiti, ma non ha saputo trasmettere sicurezza alla difesa. Da Silva 5: Troppo impreciso in fase di costruzione, spesso in difficoltà nel contenere gli avversari.

Troppo impreciso in fase di costruzione, spesso in difficoltà nel contenere gli avversari. Rechichi 5: Ha subito la vivacità degli attaccanti avversari, risultando spesso in ritardo negli interventi.

Ha subito la vivacità degli attaccanti avversari, risultando spesso in ritardo negli interventi. Di Stefano 5: Poco incisivo, sia in fase difensiva che in quella di impostazione.

Poco incisivo, sia in fase difensiva che in quella di impostazione. Di Renzo 5: Non ha garantito solidità e ha commesso errori che hanno complicato la situazione.

Non ha garantito solidità e ha commesso errori che hanno complicato la situazione. Palazzolo 5: Soprattutto nel primo tempo, non ha fatto sentire il suo apporto né in fase difensiva né offensiva.

Soprattutto nel primo tempo, non ha fatto sentire il suo apporto né in fase difensiva né offensiva. Sinatra 4: Una prestazione sotto le aspettative, con un cartellino giallo che ha compromesso ulteriormente il suo match.

Una prestazione sotto le aspettative, con un cartellino giallo che ha compromesso ulteriormente il suo match. Meola 6: L’unico a spiccare in un centrocampo in difficoltà, ha cercato di creare gioco e di rendersi pericoloso.

L’unico a spiccare in un centrocampo in difficoltà, ha cercato di creare gioco e di rendersi pericoloso. Grillo 6: Buona prova, anche se è uscito prima della fine; ha cercato di dare vivacità alla manovra offensiva.

Buona prova, anche se è uscito prima della fine; ha cercato di dare vivacità alla manovra offensiva. Lo Faso 5: Poco presente in fase di attacco, non è riuscito a supportare come avrebbe dovuto.

Poco presente in fase di attacco, non è riuscito a supportare come avrebbe dovuto. Leveh 6.5: Ha segnato un bel gol e ha mostrato buone qualità, mantenendo viva la speranza per la squadra.

A disp.: Gerlero, Portella, Centorbi, Riggio, Prestigiacomo, Russo.

All. Bonfatto.

RAGUSA

Grasso 6: Sicuro nel gestire i pochi tiri in porta, ha mantenuto la calma anche nei momenti di pressione.

Sicuro nel gestire i pochi tiri in porta, ha mantenuto la calma anche nei momenti di pressione. Musumeci 6.5: Una prestazione solida, ha saputo gestire bene la fascia e ha segnato un gol importante.

Una prestazione solida, ha saputo gestire bene la fascia e ha segnato un gol importante. Iotti 6: Ha avuto un compito difensivo importante e lo ha portato a termine con sufficienza.

Ha avuto un compito difensivo importante e lo ha portato a termine con sufficienza. Benassi 6: Ha fatto il suo dovere, contribuendo a mantenere la porta inviolata per lungo tempo.

Ha fatto il suo dovere, contribuendo a mantenere la porta inviolata per lungo tempo. Cipolla 6: Ha fatto il suo lavoro con ordine, senza sbavature.

Ha fatto il suo lavoro con ordine, senza sbavature. Memeo 5.5: Poteva offrire di più in fase di costruzione, a tratti impacciato.

Poteva offrire di più in fase di costruzione, a tratti impacciato. Garufi 6: Ha cercato di dare equilibrio al centrocampo, senza però brillare.

Ha cercato di dare equilibrio al centrocampo, senza però brillare. Tagliarino 5.5: Poco incisivo, ha faticato a entrare nel vivo del gioco.

Poco incisivo, ha faticato a entrare nel vivo del gioco. Parisi: Non ha lasciato un’impronta significativa sulla partita.

Non ha lasciato un’impronta significativa sulla partita. Bonilla 7: Un gol di alta classe e prestazione di spessore, è stato il faro della squadra in attacco.

Un gol di alta classe e prestazione di spessore, è stato il faro della squadra in attacco. Crisci 6: Ha offerto supporto e ha cercato di allargare il gioco.

A disp.: Bonagura, Ruffino, Vitelli, Bianco, Dumic, Scaglione.

All. Erra.

