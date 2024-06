Bassa l’affluenza alle urne. Sono 16.342, pari 37,07%, gli aventi diritto al voto che alle ore 19 si sono recati alle urn nei sei Comuni agrigentini per le elezioni comunali. Per le Europee, l’affluenza è stata invece del 27,96% Per le amministrative l’affluenza maggiore, il 50,08%, è stata registrata a Caltabellotta. L’affluenza più bassa a Santa Elisabetta: 28,67%. Per le Europee ad Agrigento ha votato il 25,79% degli aventi diritto. L’affluenza più elevata della provincia è stata quella di Campobello di Licata. L’affluenza più bassa a Sant’Angelo Muxaro con il 15,50%. A Favara ha votato il 23,26% degli elettori.