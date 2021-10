Basket di B: nel debutto Agrigento paga dazio a Molfetta

Basket di B: un’Agrigento ancora in fase di «rodaggio» paga dazio sul parquet di Molfetta nel debutto del campionato. Per la squadra di Catalani non basta un Chiarastella in formato serie A con 21 punti totali e un Alessandro Grande venuto fuori alla distanza. Molfetta contiene Cosimo Costi e tiene a bada Agrigento per due quarti. Alla fine la Fortidudo pagherà il divario maturato nell’ultima frazione. Domenica si debutta al PalaMoncada. Si gioca con palla a due alle 18, ospite Meta Formia.

Pavimaro Molfetta – Moncada Energy Agrigento 73-65 (15-22, 25-11, 13-17, 20-15)

Pavimaro Molfetta: Francesco Infante 21 (10/17, 0/0), Guido Scali 18 (2/4, 4/5), Maurizio Tassone 11 (3/8, 1/5), Matteo Bini 10 (3/8, 1/4), Francesco Villa 9 (1/3, 0/5), Andrea Epifani 4 (1/1, 0/0), Simone Mentonelli 0 (0/0, 0/1), Giuseppe pio Sasso 0 (0/0, 0/0), Davide Mezzina 0 (0/0, 0/0), Sabit Kodra 0 (0/0, 0/0), Silvio Caniglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 35 4 + 31 (Guido Scali 11) – Assist: 16 (Francesco Villa 6)

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 21 (6/9, 3/4), Alessandro Grande 13 (3/6, 2/6), Andrea Lo biondo 11 (4/9, 0/3), Nicolas Morici 9 (3/8, 1/6), Cosimo Costi 6 (0/4, 0/1), Giuseppe Cuffaro 5 (1/1, 1/1), Mait Peterson 0 (0/1, 0/1), Luca Bellavia 0 (0/1, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Santiago Bruno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Albano Chiarastella 12) – Assist: 10 (Nicolas Morici 6)