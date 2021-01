Basket, Agrigento asfalta Palermo, quarto successo di fila

Agrigento non si ferma più, domina dall’inizio alla fine contro Green Basket Palermo battendo la squadra di Mazzetti 99-80 e ottenendo il quarto successo consecutivo nel girone B1 della serie B. Per la Fortitudo è una delle miglior prestazioni difensive stagionali, un successo che consente ai ragazzi di coach Catalani di rimanere aggrappati alla vetta della classifica, nonostante la vittoria nell’anticipo di Bernareggio. La prossima settimana doppio impegno in trasferta per la Fortitudo chiamata a due partite difficili lontano dalla Sicilia con Sangiorgese e Crema. Palermo incassa invece la quinta sconfitta stagionale e rimane fanalino di coda del girone.

La squadra di casa che brilla sia dall’arco che sotto la plancia, mette tutti e 5 i giocati del quintetto in doppia cifra: Saccaggi 23, Veronesi 29, Chiarastella 11, Grande 11 e Rotondo 14. Anche per Palermo sono cinque i giocatori in doppia cifra: Guerra 17, Lombardo 16, Boffelli 18, Gentili 10 e Bedetti 10.

Parte forte Agrigento che impatta la partita con la giusta intensità e va subito sul parziale di 8-0 grazie alle conclusioni dalla distanza di Alessandro Grande. La formazione di coach Mazzetti prova a reagire ma trova Agrigento in serata. A metà della prima frazione Agrigento conduce 26-12. Palermo prova a reagire attaccando di più il ferro ma Agrigento ha più soluzioni offensive ed alla fine della prima frazione conduce già 38 a 19.

Nella seconda frazione di gioco coach Catalani fa rifiatare a turno Grande, Rotondo e Saccaggi e concede un’ampia rotazione alla squadra. Ne approfitta Palermo che attacca di più il ferro e trova un parziale migliore rispetto alla prima parte di gara.

Al rientro Agrigento mette in campo il parziale di 13-0. Coach Catalani tiene sul parquet il quintetto tipo ad eccezione di Rotondo e lascia spazio a Ragagnin e Agrigento gioca sul velluto. Palermo ha solo una soluzione per fare male alla formazione di casa ovvero attaccare il ferro, ma la Fortitudo non concede mai tiri facili.

L’ultima frazione di gioco è pura accademia per la Fortitudo che ha già scavato il solco nelle prime tre frazioni di gara. Coach Catalani ne approfitta per concedere minuti ai più giovani e manda sul parquet Indelicato e Tartaglia. Anche Mazzetti mette sul parquet il figlio d’arte Moltrasio classe 2003. (*DV*) Domenico Vecchio

Moncada Energy GroupAgrigento 99

Green Basket Palermo 80

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo 14, Grande 11, Tartaglia, Indelicato, Costi 4, Chiarastella 11, Ragagnin 9, Saccaggi 23, Veronesi 20, Bellavia, Peterson 7, Mayer. All.: Catalani.

Green Basket Palermo: Drigo 1, Boffelli 18, Guerra 17, Moltrtasio, Bedetti 10, Lombardo 16, Salem, Caridi 8, Caronna, Di Marco, Gentili 10. All.: Mazzetti

Arbitri: Parisi, Riggio

Note: parziali: 38-19, 18-23, 28-16, 15.22