Un’imbarcazione presa a noleggio con 7 persone a bordo, tra cui alcuni bambini, si è capovolta per cause ancora in fase di accertamento in località Canticaglione sul litorale licatese. Gli occupanti sono stati tratti in salvo da altri bagnanti e da alcuni sportivi che stavano praticando kitesurf.

Le persone che erano in spiaggia sono accorse per dare una mano agli occupanti della barca per raggiungere la riva. Un ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nulla di grave. Il natante è stato recuperato dalla Capitaneria di porto intervenuta con la motovedetta Cp 853.

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