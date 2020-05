Bar, ristoranti e parrucchieri: si profila la riapertura il 18 maggio

Le Regioni potranno allentare le restrizioni già prima di giugno. In Sicilia per bar, ristoranti, parrucchieri si vede la luce in fondo al tunnel. Già il 18 maggio, in alcune regioni, potrebbero riprendere la regolare attività.

“Stiamo lavorando su bar, ristoranti e parrucchieri – conferma il ministro delle Autonomie Francesco Boccia – ma bisogna aspettare le linee guida dell’Inail per consentire loro di operare in sicurezza. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire e le Regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità”.