“Baptisums Iesu”, concerto alla Chiesa di San Gregorio ad Agrigento

Il 2023 per l’Accademia Musicale Free Melody ASD-APS inizia sotto i più rosei auspici sia sotto il profilo artistico che formativo. Domenica alle ore 19,45 presso la Chiesa di San Gregorio ad Agrigento si terrà il Concerto dal titolo “Baptisums Iesu” eseguito dal coro Polifonico Free Melody accompagnato dall’orchestra da camera Demetra diretti dal Maestro Antonio Cusumano. Un nuovo concerto con un repertorio policromo di brani attinenti al Natale e che conferma ancora una volta come l’Accademia con il suo coro e la sua orchestra nel corso degli anni sia diventata un punto di riferimento per l’attività culturale musicale nel territorio agrigentino, confermata anche dal tutto esaurito in occasione di ogni loro esibizione . Un’attività svolta non solo in campo artistico ma anche in quello formativo con la realizzazione del Quarto Master di formazione orchestrale e corale che iniziato a ottobre del 2022 si concluderà a maggio dell’anno in corso con uno stage formativo. Un’attività che arricchisce musicalmente e culturalmente il nostro territorio e lo professionalizza sempre più.