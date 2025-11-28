La Banksy Modeste Collection arriva per la prima volta in Italia dopo aver toccato 17 città francesi, raccolto 370 mila visitatori e quasi 400 mila euro donati a progetti associativi: forte di un messaggio importante, raccoglie 180 opere dell’artista più misterioso, costruttivo, enigmatico.

Promossa e organizzata dalla Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 in collaborazione con Banksy Modeste Collection, si inaugura il 3 dicembre alle 18 nei locali della Camera di Commercio (via Atenea 224) Banksy ad Agrigento, visitabile fino al 21 dicembre, ogni giorno dalle 9 alle 11 per le scuole e dalle 11 alle 19 per il pubblico. L’ingresso è libero.

