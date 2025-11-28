E’ di due donne morte e tre feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo di Altofonte. A perdere la vita sono state Saveria Di Giorgio, infermiera di 52 anni, e la madre Angelica Ganci, 78 anni, entrambe residenti a Monreale. Secondo le prime ricostruzioni, le due donne viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf diretta verso Sciacca quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato frontalmente con un’altra Golf che procedeva in direzione Palermo.

A bordo di quest’ultima si trovavano due giovani di 19 anni, rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso: uno all’ospedale Civico e l’altro al Policlinico di Palermo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi e alla messa in sicurezza dell’area. Per Angelica Ganci è stato disposto l’affidamento della salma ai familiari, mentre per la figlia Saveria Di Giorgio l’autorità giudiziaria ha ordinato l’autopsia.

